L'Ukraine et le basculement du monde

"Une fois écartée l'explication manichéenne, issue des agences de com' américaines et répandue dans toute la presse occidentale, d'un conflit lu comme l'agression des "gentils ukrainiens" par de "méchants russes" en mal de territoire, plusieurs lectures sont possibles de cette guerre : guerre historique et géopolitique d'abord, suite aux visées polonaises et allemandes sur l'Ukraine depuis le XIXème Siècle, reprises par les USA dès 45, et plus encore après 91 et la chute de l'URSS, théorisées par Zbigniew Brzezinzski dans "Le grand échiquier" , guerre internationale et même mondiale, et guerre diplomatique, puisque l'ensemble des pays du monde ont été sollicités à l'occasion des sanctions (et très peu les ont acceptées), guerre économique, où les intérêts des oligarques locaux et la contrebande d'armes sont loin d'être absents, guerre financière, autour de la recherche par les russes d'une alternative au système SWIFT, guerre du gaz, du blé et des matières premières, guerre médiatique bien sûr, guerre militaire, et enfin, guerre idéologique et culturelle, puisqu'à travers elle, deux systèmes de pensée et deux "modes de vie" s'affrontent, l'un profondément matérialiste et progressiste, l'autre profondément spiritualiste et conservateur. Aujourd'hui, l'issue militaire n'est pas encore connue. Cependant, la supériorité d'artillerie des russes (avec un rapport de tir de 20 pour 1) et leur maîtrise quasi totale du ciel, sont telles que la victoire ukrainienne semble bien peu probable. Pour le moment, ils tiennent grâce à la colossale capacité de soutien financier américaine, mais pour combien temps ? Mais le plus important est ailleurs : ce conflit se produit au moment d'une métamorphose du monde, et il l'accélère puissamment. C'est de la fin de l'hégémonie occidentale, et de l'avènement d'un ordre beaucoup plus international et multipolaire qu'il s'agit. Quelles sont ses chances d'aboutir ? Quel rôle, différent, pourraient y jouer les USA ? Et la faible Europe ? Et l'Inde et la Chine ? Et les monarchies du Golfe ? Et le reste du monde, Asie, Afrique et Amérique latine ? Quelque chose de totalement nouveau se prépare. C'est cela, surtout, que nous devons tenter d'anticiper" .