Cordemoy, l'utopie au service du pouvoir

L'étude consacrée à Géraud de Cordemoy (1626-1684) est destinée à mettre en lumière une oeuvre dans laquelle les rapports de l'histoire et de la politique, la question de l'éducation du prince occupent une place de premier ordre. Dans son oeuvre la plus novatrice, De la réformation d'un Etat... , le philosophe s'appuie sur un récit onirique pour présenter sa réflexion sur l'éducation, et repenser le modèle politique monarchique. Qu'il n'apparaisse presque jamais dans les anthologies consacrées à l'utopisme du Grand Siècle peut surprendre si l'on en juge par la somme des idées le reliant à un courant auquel il s'arrima de manière originale, en délaissant les sentiers les plus couramment empruntés (les voyages, les grandes découvertes, l'attrait pour le merveilleux, le recours au surnaturel) par nombre de ses prédécesseurs, de ses contemporains et de ses successeurs.