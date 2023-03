A la poursuite des pépites

Madeline Barrow mène une vie paisible dans le ranch familial avec son père et leurs deux employés, Ted, un Indien, et Ulysse, un ancien esclave. Un jour, alors que son père s'est absenté, Madeline apprend que le marshal s'est fait voler sa réserve d'or, et que Ted et Ulysse sont accusés d'avoir fait le coup. Convaincue de leur innocence, Madeline décide de mener sa propre enquête. Mais il est dur de se faire entendre lorsque l'on a treize ans et que l'on est une fille dans un monde de cow-boys. Pourtant, la jeune fille va arriver à démasquer les vrais coupables. Elle mériterait son étoile de shérif ! Un roman à l'ambiance western, qui se lit d'une traite.