La yole ronde en Martinique. Symbole d'une société en mutation

Reconnue au patrimoine mondial immatériel de l'UNESCO en 2020, la yole ronde, voile traditionnelle, est aujourd'hui l'emblème culturel de la Martinique. Originale et spectaculaire, la yole ronde est devenue grâce à son " Tour " un sport spectacle moderne, source de nouveaux enjeux économiques, touristiques et politiques. L'engouement populaire et médiatique exceptionnel que le Tour de Martinique suscite, fait de la yole ronde un véritable attracteur identitaire et le support de l'affirmation d'une identité martiniquaise en recomposition. Mais pourquoi les Martiniquais sont-ils si attachés à cette pratique ? Que révèle-t-elle de la société martiniquaise ? Dans une perspective anthropologique, l'auteure nous invite à (re) découvrir l'origine et l'histoire de la yole ronde, mais surtout à mieux comprendre les représentations et imaginaires qui y sont liés. Ferment d'une identité maritime, créole et martiniquaise en construction, la yole ronde se transforme en un puissant révélateur de la complexité de la société martiniquaise, passée et actuelle, confrontée aux effets d'une (sur)modernité agissante qui interroge avec toujours plus d'acuité ses assises sociales, culturelles et identitaires.