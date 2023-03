Guide Baie de Somme. Edition 2023

Immensité d'eau, de végétaux et de sable, modelée par mille nuances de lumière, la baie de Somme forme un trait d'union majestueux entre ciel, terre et mer. Labellisée Grand Site de France depuis 2011, la baie offre de belles balades au coeur d'une nature préservée. A l'instar des oiseaux et des phoques, faites donc de la baie de Somme votre lieu de repos privilégié. Venez profiter des grandes plages de sable fin comme au Crotoy ou à Fort-Mahon, flâner dans la cité médiévale de Saint-Valéry-sur-Somme, admirer les falaises d'Ault, vous initier au char à voile ou à l'ornithologie... Et bien d'autres activités s'offrent à vous. Le Petit Futé se charge de vous guider !