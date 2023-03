Cyclades. Edition 2023

La Grèce, son Parthénon et son patrimoine. Ses vieilles pierres et surtout ses îles. Toutes aussi variées. Le pays en compte 6 000 dispersées en mer Ionienne et en mer Egée et réparties en six archipels dont celui des Cyclades reste le plus connu et le plus convoité par les touristes. Ils sont chaque année plus nombreux à venir chercher un climat sec, rafraîchi par les meltemis, les plaisirs d'une mer chaude et intacte, et une architecture onirique faite de maisons cubiques blanchies à la chaux, d'arcades, de pigeonniers et de moulins à vent. C'est pourquoi Petit Futé s'intéresse exclusivement à ce sanctuaire en bleu et blanc et décrypte l'identité et les spécificités de chaque île pour aider le voyageur à poser sereinement ses valises : que ce soit à Mykonos, Paros, Santorin ou Ios, les plus cosmopolites, ou bien encore à Andros, Santorin, Délos et Syros, les plus culturelles, à moins que cela ne soit à Sifnos, Tinos et Folegandros, les plus nature, les possibles cycladiques sont tels qu'un guide entièrement dédié ne sera pas de trop pour mettre en valeur chacune de ces 39 îles du Sud de la mer Egée.