C'est le récit de ce que l'on vit quand on a un parent alcoolique. De l'enfance cabossée et des "il faut faire avec" qu'on a trop entendus. Jusqu'au jour où le compte n'y est plus. Comment se construire avec un père qui boit ? Comment grandir quand il va de cure en rechute ? Comment devenir quelqu'un quand il n'est plus personne aux yeux de la société ? Dans ce livre, une jeune femme a donc décidé de redonner sa place à un père qui a trop bu. Pour elle, pour lui, pour la dignité, elle a retracé sa route. Et dans cette quête, elle a trouvé l'indulgence, le pardon, la tendresse. Elle a même trouvé la paix. Olivia Leray est journaliste et chroniqueuse. De l'eau dans ton vin est son premier livre.