L'Anti-fautes d'Espagnol. Spécial Collège

Un ouvrage pratique et complet, facile à transporter et à utiliser pour éviter les erreurs les plus fréquentes. Idéal pour les collégiens qui sont en cours d'apprentissage ou qui souhaitent rafraîchir leurs connaissances en espagnol. Avec des rappels des points de grammaire les plus indispensables, des listes de vocabulaire et d'expressions indispensables.