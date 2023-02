Revenu universel. Un bon projet pour la France

Ce second livre de l'auteur sur le Revenu Universel, garde globalement la même philosophie que celle du livre précédent. Il est essentiellement constitué de dialogues, pour la plupart fictifs, avec des journalistes, des personnalités politiques et syndicales, et des ministres qui rendent les présentations et démonstrations faciles à suivre et à comprendre. Il tient compte des problèmes nouveaux que le déclenchement de la guerre en Ukraine a engendrés : -Crise énergétique-Inflation et pouvoir d'achat-Dépendance en termes d'approvisionnement pour des produits sensibles. Dans une France qui a élu une Assemblée Nationale plus conforme aux opinions des électeurs, la dynamique de la démocratie se traduit aujourd'hui plutôt par des invectives et des blocages systématiques, qui rendent difficile la, possibilité de légiférer. Ce livre a pour ambition de donner aux partis de tous bords la possibilité de se rejoindre pour changer radicalement notre modèle socio-économique à bout de souffle et pour construire un nouveau modèle plus enthousiasmant à partir du Revenu Universel.