Tous les peut-être. Et si demain avait le pouvoir de tout changer

Découvrez un conte de pleine conscience nous enseignant l'importance de croire au destin. Un conte nous enseignant l'importance de relativiser, et de ne pas juger les événements en se laissant emporter par nos émotions négatives ou positives : tout est essentiel à la vie, et toute expérience est bonne pour grandir. Comment laisser tomber la subjectivité et les oeillères qui l'accompagnent pour embrasser une philosophie de l'acceptation, une pratique nous apprenant le non-jugement et la confiance en l'Univers pour avancer sur le chemin de la paix et du bien-être. Une magnifique leçon de vie nous apprenant à lâcher prise : ce qui peut être négatif aujourd'hui peut être positif demain, et inversement.