Discipline millénaire en Chine, le feng shui (littéralement "vent" et "eau") propose d'aménager son espace de vie de façon à harmoniser les énergies en circulation. Magali Ancenay, photographe-styliste et décoratrice, ouvre la voie du bien-être intérieur en présentant avec simplicité les principe de base du feng shui. Pièce par pièce et jusqu'au jardin, elle propose des plans d'action pour remédier aux blocages des énergies. La promesse d'un environnement serein.