Un Grand Week-end. Mont Saint-Michel et Saint-Malo

Nouvelle formule ! Tous les sites incontournables, les plus belles balades à pied ou à vélo, nos adresses coups de coeur et nos expériences uniques pour vivre un très GRAND Week-End au Mont st Michel - : Une nouvelle présentation, claire, moderne et encore plus pratique. Les carnets d'adresses sont désormais placés à la suite de chaque visite, pour les repérer plus rapidement. - Des expériences et activités uniques : le tour de la grande-île à pied, observation des dauphins, pêche de nuit, paddle, thalasso, navigation sur de vieux gréements et même des cours pour devenir crêpier le temps d'un week-end ! - Notre sélection de crêperies, restos de poissons et fruits de mer... mais aussi de micro-brasseries et de boutiques d'artisanat local. - Les coups de coeur et les tops de nos auteurs : les plus belles plages de la baie, les meilleures façons de découvrir le mont, tops relaxation en thalasso...