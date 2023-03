Disney Princesses. Gratte moi !

Une mini pochette pour une maxi créativité ! Sur chaque carte, la silhouette d'une Princesse Disney est tracée en couleur, ainsi que des éléments de décor. A l'aide du stylet, l'enfant gratte l'intérieur de la silhouette et les formes tout autour pour révéler le dessin, et découvrir un arc-en-ciel de couleurs ! Contient : 5 cartes, 1 stylet et 1 dépliant contenant des tutos.