Le jardin de lumière. Mémoires d'Iran

Le parcours d'émancipation d'une princesse iranienne Fille du Premier ministre et éminence grise du chah et d'une grande bourgeoise du Midi français, Maryam Eghbal grandit dans l'opulence des palais de Téhéran et épouse à 18 ans le demi-frère du chah. Première manifestation de son autonomie, elle en divorce après quelques mois et se marie à 20 ans avec l'amour de son enfance, neveu du chah. La révolution islamique la pousse à un rocambolesque exil mais son mari, le prince Chahriar, qui incarne alors la contre-révolution, est assassiné à Paris, la laissant désemparée avec deux enfants. Maryam n'a d'autre choix que de renaître : recherche d'un lieu sécurisé, reprise de ses études, quête spirituelle entre tradition soufie, éducation catholique et découverte de la foi baha'ie. S'étendant sur plus d'un demi-siècle, ce récit raconte le pouvoir, l'exil et la violence politique et médite sur l'identité religieuse et culturelle de l'Iran. L'auteure revient sur sa trajectoire de jeune femme promise à une vie princière à la cour des Pahlavi, émancipée malgré elle par les caprices de l'Histoire. Le passage brutal d'une position de privilège absolu à une existence périlleuse mais libre incarne avec brio l'idée d'empowerment. Au lendemain du 40e anniversaire de la révolution islamique, et alors que les femmes défient la théocratie au péril de leur vie, l'évocation de ce destin hors du commun est plus pertinente que jamais.