Les duos dans l'art. Comment créer à deux ? Edition

Qu'ils se soient croisés sur quelques projets ou qu'ils aient construit leur carrière à deux, partez à la découverte des duos d'artistes des XXe et XXIe siècle ! On associe souvent une oeuvre d'art à un nom emblématique. Le mythe du génie solitaire, en avance sur son temps, est fortement ancré dans les consciences collectives. Pourtant, de nombreux artistes ont travaillé en collaboration avec d'autres, de manière ponctuelle ou durable. Malgré leurs différences, ces hommes et ces femmes ont uni leurs talents pour développer à quatre mains des oeuvres inédites, des oeuvres qu'ils n'auraient pas pu créer seuls. Comment travaillent-ils ? Pourquoi créer à deux ? Et quel est le secret d'une collaboration réussie ?