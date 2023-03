Tout sur tout

Un livre-encyclopédie pour apprendre et s'amuser, sur tous les sujets ! Des records fous, des anecdotes incroyables, tout ce qui intéresse les 7-11 ans est dans ce livre ! Sciences, écologie, sport, vie animale, histoire, jeux vidéos, et culture générale ... Ce livre aborde tous les sujets qui passionnent les enfants. Il leur permet d'assouvir leur insatiable curiosité en picorant de-ci de-là records et infos.