Des jeux pour apprendre les tables d'addition

Un cahier d'entrainement qui motivera votre enfant du début jusqu'à la fin pour l'apprentissage des tables d'addition ! Qui n'a pas été confronté à la difficulté d'apprendre et mémoriser les tables d'addition ? Ce Petit Cahier offre aux enfants de 6-8 ans (CP-CE) un entrainement ludique et progressif pour apprendre efficacement les tables d'addition. Les premières pages aideront les enfants à comprendre le sens de l'addition, à saisir le principe de la commutativité et à choisir la bonne opération. Puis toutes les tables sont abordées progressivement. Pour chacune, des conseils et astuces favorisent l'apprentissage et des exercices-jeux permettent aux enfants de s'entrainer à mémoriser les calculs. Régulièrement des " points d'étape " sont proposés : ils se présentent comme un entrainement avec parcours de vitesse et coloriages. Des activités ludiques pour retenir ses tables d'addition, en y trouvant intérêt et plaisir !