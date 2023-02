En chemin vers le Mont-Saint-Michel

Il n'est pas nécessaire de pèleriner pendant des mois pour vivre un vrai cheminement intérieur. Au printemps 2022, entre le vendredi saint et le samedi après Pâques, l'auteur, journaliste et père de famille, est parti huit jours marcher entre L'Aigle, dans l'Orne, et le Mont-Saint-Michel, d'abord seul puis rejoint par ses deux jeunes fils. Répondant à un besoin de remettre sa vie dans les mains de Dieu, Cyril Douillet va vivre ces quelques jours comme une intense expérience d'unification intérieureA : le corps, l'âme et l'esprit s'harmonisent au fil des kilomètres et des rencontres inattendues, guidées par la Providence. A travers un récit enlevé, au style sobre et inspiré, ce livre est une invitation à se laisser recréer et à vivre l'abandon intérieur.