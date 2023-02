Le petit livre du désert

Ce petit livre entraîne le lecteur dans l'imaginaire du désert. Pénétrer dans les grandes étendues vides, chaotiques ou lisses, rugueuses ou uniformes, c'est découvrir peu à peu les mille et une arcanes d'une géographie intérieure, universelle, où se cachent les clés de la sagesse et du bonheur. L'analyse, qui s'appuie sur les grandes traditions spirituelles d'Orient et d'Occident, se veut ici initiation. Cependant, elle est accessible à tous. Puisant dans la sagesse des Pères du désert comme dans celle de Théodore Monod ou du Petit Prince, l'auteur parle à l'âme de l'homme contemporain tel qu'il est, avec son besoin de décompression et de vérité, d'absolu et d'authenticité. Attiré par l'exotisme du désert et de ses oasis, le voyageur découvre des dangers et des beautés auxquels il ne s'attendait pas , assoiffé de grands espaces, il en vient à explorer les infinis méandres de son coeur.