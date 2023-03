28 jours pour changer. Sans sucre. Un programme simple pour adopter facilement de nouvelles habitudes dans l'assiette

Gâteaux, sodas, condiments ou jus de fruits... les mauvais sucres sont partout ! Réduire votre consommation ne sera pas un défi facile mais cela vous apportera de nombreux bienfaits : une énergie boostée, une immunité renforcée, un meilleur sommeil et la perte de kilos superflus. Découvrez dans ce livre un programme clé en main pour rendre ce sevrage aussi facile et agréable que possible grâce à une alimentation adaptée au quotidien.