Toute la vie devant vous

Un drame. Un homme en fuite. Une adolescente et une jeune commissaire déboussolées en perte de repères. Des habitants qui se révoltent. Qui est cette homme ? Qu'a-t-il fait ? Jusqu'où va-t-il aller ? Des parcours et personnages qui se chevauchent. Une traque sans limite jusqu'aux recoins des souterrains toulousains. Un thriller psychologique qui tiendra en haleine les lecteurs jusqu'au bout. Cette histoire capte les lecteurs à travers des chapitres courts et efficaces. Le lecteur est embarqué dans une traque et happé par tous les protagonistes du récit jusqu'à un final bouleversant et inattendu.