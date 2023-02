Ces 20 mecs que tu date dans ta vingtaine

Le livre St Valentin parfait pour la jeune génération Un livre à l'humour mordant sur l'amour moderne, rédigé par la femme qui, en amour, a tout vu. Au travers d'anecdotes très personnelles tirées d'une décennie de rencontres, Ces 20 mecs que tu dates dans ta vingtaine nous plonge dans les joies, les frustrations et l'hilarité des relations amoureuses. Après une rupture bouleversante au début de sa vingtaine, la comédienne Gabi Conti a passé des milliers d'heures sur des applications de rencontres, menant des recherches et recueillant des informations pour nous. Réel et accessible, ce guide de rencontres est drôle à en mourir de rire sans être normatif ou cynique. - Chaque chapitre se concentre sur un type de mec différent et propose des conseils pour y faire face, du type qui est génial sur le papier au type qui envoie des SMS "tu fais quoi" à 2 heures du matin. - Capture les frustrations, les peines de coeur et l'hilarité de Tinder, Bumble, Hinge, OkCupid et de toutes les autres applications de rencontres en ligne. Pour la femme moderne qui utilise les applications, ce guide de rencontre hilarant dresse le profil de 20 hommes stéréotypés, de leur apparence physique à leur personnalité, sans oublier leurs redflags ! Remplies de graphiques et de quiz, d'anecdotes incongrues et de conseils utiles de thérapeutes et de coachs de rencontres, ces pages offrent autant de conseils que de la bonne humeur. Gabi Conti est une animatrice de podcast et de talk-show, écrivaine, comédienne, journaliste et experte en rencontres. Elle vit à Los Angeles.