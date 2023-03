Le superpouvoir des sens. Comment capter le monde

Ce "P'tit doc +" fait découvrir les cinq sens, une manière originale de parler du corps humain ! On apprend comment le cerveau traite les informations données par les sens, qu'ils sont présents chez le foetus pendant la grossesse et qu'ils évoluent tout au long de la vie. Les sens, nos outils pour percevoir le monde La vue, l'ouïe, le toucher, l'odorat et le goût : grâce à eux, nous pouvons sentir, ressentir, être émerveillés... Les sens sont très importants et sont notre fenêtre vers le monde. Comment fait-on pour voir, sentir le goût des fraises ou savoir qu'une matière est douce ou râpeuse ? Ce livre décrypte les cinq principaux sens et nous apprend qu'il en existe d'autres, quels sont les handicaps sensoriels, ou encore comment les animaux perçoivent le monde différemment de nous. Les "P'tits docs +", des docs pour les + grands Après "Mes p'tits docs", cette collection est destinée aux enfants qui commencent à lire en autonomie. Plus d'informations, plus de pages, un livre plus grand... mais un documentaire qui se lit toujours comme une histoire. A la fin de l'ouvrage, observe comment les sens peuvent être trompés avec des illusions d'optique !