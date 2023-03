127 questions-réponses pour tout savoir sur le sommeil de votre enfant de 0 à 2 ans

Le sommeil est la question cruciale qui accompagne la naissance de bébé : quand, enfin "fera-t-il ses nuits" ? Pour autant, le sujet ne se limite pas au nombre d'heures que bébé fera d'affilée ; elles sont en réalité multiples et évolutives dans le temps, ce qui rend le sujet complexe et sensible. Juliette Moudouloud, consultante certifiée en sommeil et créatrice de la plateforme d'accompagnement parental Fée de Beaux rêves, aborde toutes les questions relatives au sommeil de l'enfant, de sa naissance à l'âge de 2 ans : sieste, qualité de sommeil, autonomie dans l'endormissement, rituels, réveils nocturnes... Retrouvez 127 questions classées en 8 grands thèmes : - Les questions d'ordre général - Les bonnes habitudes à prendre dès la naissance de bébé - Le rythme en journée - L'équipement et l'environnement - Le coucher du soir - Les réveils nocturnes - La santé et les conditions particulières - Les changements d'environnement et les régressions de sommeil Des réponses déculpabilisantes, précises et adaptables à chaque enfant pour le guider sur le chemin d'un sommeil récupérateur et autonome.