Histoire du 36, quai des orfèvres. Edition 2023

Un siècle d'Histoire et d'histoires... C'est à un voyage palpitant dans les archives du mythique Quai des Orfèvres que nous invite Claude Cancès, l'une des figures les plus emblématiques et originales du " 36 ". Dans cette nouvelle édition, Claude Cancès raconte aussi la nouvelle histoire de la PJ de Paris qui se situe aujourd'hui au 36, rue de Bastion, son nouveau siège. En 35 ans de carrière dans la PJ parisienne, Claude Cancès a tout connu : de l'Antigang à la Crim' en passant par la Brigade Mondaine avant de devenir le tout puissant patron du 36 Quai des Orfèvres. Dans ce livre, il ne se contente pas de raconter les affaires - nombreuses et retentissantes - qu'il a eu à traiter (François de Grossouvre, Jean de Broglie, le baron Empain, les Irlandais de Vincennes, Thierry Paulin, Guy Georges, attentats de 1995, etc.) mais aussi celles qui ont marqué l'histoire de la police parisienne : la bande à Bonnot, l'affaire Stavisky, l'affaire du Docteur Petiot sans oublier celles plus récentes comme l'affaire du " grêlé ", désormais traitées par le " 36 Bastion ", le nouveau siège de la police judiciaire de Paris. Cette réédition propose de nouveaux chapitres allant de 2015 à aujourd'hui et couvrant notamment la période des attentats de 2015 à 2017.