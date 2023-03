Stéphanie Tresch-Medici revient avec un nouvel ouvrage qui renverse tous les a priori que l'on peut avoir sur les salades. Fini les saveurs fades et les recettes peu créatives vues et revues. Dans Salades complètes veggies, La fée Stéphanie nous offre près de 150 recettes, de la couleur à foison, des explosions de saveurs, des associations étonnantes et punchy, et surtout, des salades complètes pour une alimentation saine et équilibrée au fil des saisons.