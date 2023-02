Nénette la grenouille verte

Un matin, Nénette se prélasse tranquillement dans sa mare. Soudain, CROIK ! Un héron la sort de son bain sans lui demander son avis, et surtout, il veut la croquer ! Mais Nénette a plus d'un tour dans son sac : elle va l'effrayer pour pouvoir s'échapper en prétendant être malade et ne pas être très comestible... Ce sera le début d'une journée bien difficile car d'autres animaux veulent aussi manger la reinette ! Une aventure pleine de rebondissements (c'est une grenouille, quand même), où l'intelligence et l'astuce de Nénette va lui permettre de retomber dans sa mare.