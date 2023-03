Petit Futé Algarve. Edition 2023

"Longtemps restée aux mains des Maures, et rattachée à la couronne portugaise dès la deuxième moitié du XIIe siècle, l'Algarve a largement ouvert ses portes au tourisme étranger depuis la fin des années 1960. Quelques jours suffisent à comprendre pourquoi. Toutes les conditions sont réunies pour y passer un séjour de qualité : infrastructures, nature, proximité des activités, soleil, nourriture, etc. En route pour cette région exceptionnelle et diverse : Costa Vicentina, Barlavento et Sotavento qui vont guider nos pas, sans oublier quelques excursions dans les terres et un Algarve encore traditionnel".