C'est qui les méchants ?

Trois petits cochons partent à la recherche du chat de la mère Michèle. Qui a pu être aussi méchant pour manger un chat ? Les personnages qu'ils croisent sur leur chemin leur soufflent des indices... et les accusations vont bon train ! Le Petit Poucet jure qu'il a vu passer un méchant avec une grande bouche et une énorme bedaine... Qui cela peut bien être ? L'ogre ! C'est sûr, c'est lui. Puis Maître Corbeau, une mouche et Boucle d'Or s'en mêlent. A chaque rumeur lancée, les porcelets foncent tête baissée pour donner une bonne leçon au méchant désigné. Grenouille à grande bouche, renard, ogre, ours, se voient gourmandés vite fait bien fait ! "C'est le gros ogre laid qui a mangé le chat, Nous on est les gentils et on le punira ! " Les gentils, vraiment ?