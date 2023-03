Les trois vies de Roger Casement

En 1903, alors consul britannique, Roger Casement enquête sur les atrocités commises dans le Congo du roi Léopold de Belgique. Le rapport qu'il en tire le rend célèbre. En 1910, il débarque en Amazonie pour dénoncer les exactions contre les Indiens. Anobli par le roi, il est considéré comme l'un des plus grands héros du Royaume-Uni. En 1914, il est à Berlin. Devenu militant de la cause irlandaise, il y négocie l'appui militaire de l'Allemagne à l'indépendance de son île natale. Aux yeux des Anglais, il est désormais un traître. Quand elle réussit à le capturer, en 1916, la police britannique, prête à tout pour le salir, utilise contre lui de mystérieux documents : cinq agendas où il a noté avec force détails ses centaines de rencontres avec des jeunes hommes... Une vie follement romanesque, déroulée avec un talent narratif dont on se délecte. Télérama. Cet ouvrage a été précédemment publié sous le titre Roger : héros, traître et sodomite aux éditions Fayard en 2021.