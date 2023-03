Olangar Tome 3 : Le combat des ombres

Olangar est envahie. Olangar est brisée. Sous le joug des duchés, la grande cité vit désormais recroquevillée sur elle-même. Ses habitants subissent les affres des privations, et la violence de la milice. Dans l'ombre des bas quartiers, les nains organisent la résistance autour de Baldek et de Nockis tandis qu'un tueur mystérieux s'en prend aux miliciens. Depuis son fief au sud du royaume, la jeune suzeraine Evyna d'Enguerrand et son ami l'elfe Torgend Aersellson s'entendent avec Ransard d'Alverny, chancelier en fuite, pour mettre au point un plan qui, peut-être, permettra de libérer Olangar. Nul ne sortira indemne de ce dernier combat. Une (politique-)fantasy aussi originale ne se rencontre pas tous les jours. Bifrost. Clément Bouhélier pose avec brio la dernière pierre d'une saga de fantasy militante et atypique, âpre et incisive. Une série à lire sans hésitation. Au pays des cave trolls.