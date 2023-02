Le souffle de la liberté. Elvira

1840. Elvira, jeune fille de la haute société londonienne, redoute de devoir bientôt se mettre en quête d'un mari. Elle qui rêve d'une vie d'évasion et d'aventure, loin des carcans de la cour, apprend qu'Alexander Sweeton, propriétaire d'une plantation en Virginie, est de passage dans la capitale. Celui-ci tombe sous son charme et l'épouse avant de repartir avec elle pour l'Amérique. Son rêve devenu réalité, la jeune Anglaise pétrie d'idéaux découvre le côté obscur de cette terre de promesses. Rangée du côté des esclaves, elle s'attire ainsi les foudres du contremaître, Louis, qui entend lui faire payer son esprit de révolte. Dans ce monde nouveau et hostile, Elvira trouvera-t-elle le courage de se battre pour ses convictions ?