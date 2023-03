Humain ou IA ? Qui décidera le futur ? Défis et opportunités d'un monde où l'IA nous dépasse

Qui oserait aujourd'hui contester que l'intelligence artificielle et ses applications nous sont devenues indispensables ? Pourtant, l'IA cristallise toujours autant de fantasmes et de craintes qu'à son irruption dans notre quotidien il y a maintenant une décennie. Situation manichéenne qui amène à penser perdue d'avance toute tentative de dépasser ce supposé clivage entre humains et IA. L'expérience montre pourtant qu'il vaut souvent mieux concilier IA et humains plutôt que de les opposer. Car si l'humain aura toujours sa part dans les futures prises de décision, il lui faut prendre conscience que dans certains domaines, la machine lui est désormais supérieure. Loin des débats émotionnels qui nous plongent dès le départ dans une situation d'échec, cet ouvrage se penche sur les caractéristiques propres de l'intelligence artificielle et la manière dont celles-ci influencent les décisions humaines. Puis en s'appuyant sur des situations concrètes, il pose les bases, les codes, les prérequis et les limites d'une collaboration Humain-Machine optimale. Enfin, il propose un éclairage des impacts de cette collaboration inédite sur le futur.