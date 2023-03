Psychologie du travail digitalisé. Transformations et clinique des usages

Dans un contexte où les transformations digitales touchent tous les secteurs d'activité et toutes les composantes du travail, avec des incidences notables sur ses modalités d'exercice (par de nouvelles formes de travail) et sur la qualité de vie au travail, l'objectif de ce livre est triple : caractériser le contour et la nature de ces mutations techniques ; cerner leurs incidences sur les différentes dimensions du travail et le bien-être ; proposer des démarches pour accompagner au mieux ces transition numériques, au profit des salariés et des organisations.