L'oeuvre romanesque de Gioconda Belli. Révolution, utopie et féminisme au Nicaragua

Gioconda Belli est une voix incontournable de la littérature nicaraguayenne contemporaine et figure parmi les rares écrivains de son pays jouissant d'une renommée internationale. Ex-révolutionnaire sandiniste, elle est également l'un des piliers du féminisme au Nicaragua et en Amérique Centrale. Ses six premiers romans portent la marque de son engagement politique et féministe, dont cet ouvrage trace les principaux contours, grâce à l'étude des trajectoires existentielles et des conditions d'émancipation de leurs héroïnes. L'empowerment, mis en lumière par les outils des études littéraires, des études féministes, de la psychologie et de la sociologie, accompagne la quête identitaire de ces personnages féminins, en tension entre l'individuel et le collectif, entre la révolte, la révolution et l'utopie, entre le chamanisme, le spiritisme et le rationalisme. L'oeuvre narrative de Gioconda Belli, qui opère ainsi un singulier syncrétisme temporel et civilisationnel, révèle la puissance d'un discours littéraire qui entend agir sur le réel et contribuer, par la fiction, à une révolution féministe.