Etats et politiques publiques. Analyse comparée des réformes universitaires en Afrique de l'Est

Pourquoi les étudiants ont-ils commencé à payer des frais de scolarité dans les universités africaines ? Cet ouvrage comparatif permet d'en comprendre les raisons et rappelle combien les changements sont toujours le résultat de compromis politique. Etudier les réformes d'enseignement supérieur en Afrique de l'Est depuis la fin des années 1980 invite à une analyse de la mise en marché de ces systèmes universitaires. Au moyen d'une étude empirique comparée (Ouganda, Kenya, Tanzanie et Burundi), l'ouvrage s'intéresse ainsi aux processus de politiques publiques dans des Etats et des régimes politiques aux trajectoires historiques singulières et encore peu travaillés par l'analyse des politiques publiques. L'auteur participe aux débats et aux controverses propres au champ scientifique mais il réfléchit également à des préoccupations fondamentales des acteurs du développement sur la transformation de l'intervention de l'Etat, sur la formation des élites nationales et sur la mise en marché des secteurs éducatifs, notamment par la question très politique des frais de scolarité.