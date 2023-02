Au défi des addictions. Comment s'en sortir

Les addictions sont aussi nombreuses que mal connues, même quand on les subit. Elle stigmatisent puissamment et cette stigmatisation retarde le recours aux soins. Certaines sont très anciennes, comme l'alcoolisme , d'autres ont pu connaître un développement exponentiel via Internet, comme la pornographie , d'autres encore agissent comme l'effet indésirable de la culture de la "bonne santé" , comme le sport. Parfois banalisées à l'extrême, elles n'épargnent personne : gens brillants ou obscurs, célibataires, mariés, laïcs, clergé... De son côté, l'Eglise catholique enferme le plus souvent l'évaluation des addictions dans la catégorie de la faute morale et du péché, alors que la prise en charge de ceux qui en souffrent est d'abord une question d'écoute, de soins et d'accompagnement en vue de la "miséricorde pastorale" prônée par le pape François.