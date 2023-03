Les huiles essentielles, ça marche ! 2e édition

140 formules à réaliser soi-même ou à commander en pharmacie Les huiles essentielles soignent vite, bien et en profondeur. Antiseptiques, stimulantes, apaisantes, antivirales ou antalgiques, elles possèdent de fantastiques propriétés pour la santé et sont extrêmement simples à employer. Apprenez à vous soigner avec l'aromathérapie : Apaisez vos douleurs (migraines, douleurs de règles, digestives...) grâce à la menthe poivrée ou à l'eucalyptus citronné. Soignez vos infections (bronchite, sinusite...) grâce à l'origan, formidable "antibiotique" naturel, puissant et sans effet secondaire. Calmez votre stress grâce à la marjolaine et vos idées noires avec la verveine citronnée. Retrouvez le sommeil grâce au basilic, luttez contre la déprime avec l'orménie et le néroli. Débarrassez-vous de vos cystites grâce à la cannelle de Ceylan, de vos mycoses avec le laurier noble, l'arbre à thé, le palmarosa. + Un mémo aroma pour toute la famille !