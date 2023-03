Des aventures d'un petit garçon et d'une petite fille : personnages auxquels les jeunes enfants peuvent s'identifier. Stimule l'apprentissage et encourage les enfants à atteindre leus étapes de développement. S'entraîner en s'amusant permet aux enfants de gagner en confiance. Fais la connaissance de Zoé et Arthur : cette petite soeur et son grand frère veulent tout faire tous seuls. Ils sont prêts à atteindre leurs prochaines étapes de développement ! Découvre comment Zoé apprend à utiliser le pot et à se brosser les dents. Et suis les aventures d'Arthur qui apprend à nouer des lacets et à lire l'heure. Les histoires ludiques et colorées de ce livre à vocation éducative proposent des éléments divertissants pour aider les jeunes lecteurs à devenir eux aussi des experts et à dire "Oui, je sais le faire ! ".