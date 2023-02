Un autre monde une autre vie

Je vous emmène dans un autre monde. Un monde où l'esprit est roi, et le charnel n'est plus. Mon souhait est de vous aider à le découvrir, et à ne jamais perdre espoir. A travers mon histoire, je vous emmène dans un voyage dans l'au-delà, un autre monde avec des dialogues, des guides spirituels. Pour l'avoir vécu, je sais ô combien la perte d'un être cher est difficile. J'espère que ce récit vous aidera à surmonter votre douleur.