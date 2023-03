Devenir plante, animal ou dieu, créer ou transformer la matière, le monde : tel est le désir de métamorphose que cette enquête explore, par une réflexion très actuelle sur les relations entre l'humain et le non-humain à l'âge de l'Anthropocène. Depuis l'Antiquité et jusqu'à l'époque contemporaine, l'homme s'est toujours interrogé sur les limites de sa nature et sur la possibilité de les repousser en brouillant les repères et les frontières. Devenir plante, animal ou dieu, créer ou transformer la matière, le monde : tel est le désir de métamorphose que cette enquête explore. On va ainsi à la rencontre de multiples imaginaires, anciens et modernes, qui parlent du dépassement de soi, de la rencontre avec d'autres identités. C'est aussi une réflexion très actuelle sur les relations entre l'humain et le non-humain à l'âge de l'Anthropocène. Les études rassemblées dans ce volume tracent un fil conducteur qui relie la littérature antique aux préoccupations contemporaines, en passant par des oeuvres médiévales, modernes et baroques. La métamorphose est abordée de manière novatrice en posant la question, qui ne va pas de soi, d'un changement désiré ou non. La présence et les modalités de ce désir de métamorphose éclairent d'un jour nouveau ce thème, ouvrant sur une relecture des textes et les faisant dialoguer autrement.