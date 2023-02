Les disparus de Blackmore

Auteur de polars historiques devenus des best sellers, Henri Loevenbruck nous entraîne cette fois dans les années 1920, sur une île anglo normande, au coeur d'une enquête palpitante menée par la première femme diplômée de l'Institut de criminologie de Paris. Octobre 1925. Lorraine Chapelle, 23 ans, est la première femme diplômée de l'Institut de criminologie de Paris (créé en 1922). Spécialisée en médecine légale et psychiatrie criminelle, cette brillante et séduisante jeune femme, déterminée, entend bien intégrer un jour le célèbre Laboratoire de police scientifique qui vient d'ouvrir à Lyon. En attendant que son rêve se réalise, elle a reçu une étrange proposition que l'état de ses finances ne lui permet pas de refuser : un courrier envoyé par Sir Ronald Hampton, richissime lord anglais installé sur Blackmore Island (petite île anglo-normande, entre Jersey et Guernesey), qui lui propose une somme faramineuse pour venir enquêter sur la disparition de sa petite-fille Margaret...