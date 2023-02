La mise en scène du discours. Porter sa parole en public de manière engageante et mémorable

Tous les secrets d'une prise de parole percutante ! Une fois son discours écrit et travaillé grâce au premier ouvrage La Structure du discours, il est temps de le porter sur scène. Mais pas facile de capter l'attention d'un public, et encore moins de le séduire ! Eric Bah, expert de l'art oratoire, partage dans ce second opus toutes ses astuces pour vaincre le trac, dégager une aura charimastique sur scène et donner vie à ses mots. Il partage aussi bien des exercices de prononciation que des recommandations sur la gestuelle, en passant par des techniques de relaxation et des pistes pour améliorer sa répartie, dans le cas de questions-réponses. Les auditeurs auront l'irrésistible envie de passer à l'action !