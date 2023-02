Le cercle des 17 Tome 7 : L'ultime étincelle

Parution au label best-seller du 7e et dernier tome de cette série électrisante ! L'Electroclan vient de subir une terrible perte : Michael a commis l'ultime sacrifice pour sauver ses amis. L'île d'Hadès est ravagée, mais Hatch a survécu... et il est plus déterminé que jamais à écraser la résistance. Alors que la bataille finale s'annonce, l'Electroclan arrivera-t-il à stopper les Elgen ?