L'essentiel de la consolidation des comptes. 5e édition

Pour comprendre la signification des données chiffrées permettant de traduire la performance économique d'une entreprise Ce livre présente en 12 chapitres l'ensemble des connaissances générales nécessaires à la compréhension des comptes consolidés des sociétés commerciales. Tout y est traité : les principaux mécanismes à mettre en oeuvre pour réaliser la consolidation des comptes, et l'analyse du contenu des états financiers consolidés pour comprendre la signification des données chiffrées figurant dans le bilan et le compte de résultat consolidés et dans les tableaux plus spécialisés. Foncièrement différents des "comptes individuels" fortement influencés par la fiscalité et les aspects contractuels, les états financiers consolidés apportent une vision nettement plus économique, avec une cohérence globale, et d'un grand intérêt pour ceux qui sauront les lire et les analyser... C'est précisément l'objectif poursuivi par cet ouvrage. Cette nouvelle édition intègre la nouvelle définition du résultat exceptionnel énoncé dans le règlement ANC 2022-06 du 4 novembre 2022 (relatif à la modernisation des états financiers) d'application obligatoire en 2025 mais par anticipation dès 2023 si les sociétés le souhaitent. Points forts - Pour réviser et faire un point actualisé sur la notion de consolidation des comptes - Intègre les dispositions du règlement ANC 2022-06 (relatif à la modernisation des états financiers) d'application obligatoire en 2025 mais possible par anticipation dès 2023 et qui modifie en particulier la définition du résultat exceptionnel.