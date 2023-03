L'Entraînement des forces spéciales. Forger son corps, aiguiser son esprit

Devenez un membre des forces spéciales. L'intégration dans une unité spécialisée est soumise aux sélections les plus rigoureuses. Dans la lignée de L'Entraînement d'un détenu, ce manuel a été élaboré par deux experts opérationnels de la préparation physique et des forces de l'ordre. Il offre un programme complet pour révéler son potentiel de force physique, de force mentale, et ses capacités de leadership, indispensables pour préparer les différents tests et intégrer les unités d'élite des forces de l'ordre. Entraînements, performances et exigences physiques, épreuves individuelles ou de groupe, mises en situation : le guide complet pour sortir de sa zone de confort et dépasser ses limites.