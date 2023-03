Capucine mène la danse. Dentelles, cercueil et thé au jasmin

Une comédie policière menée à un rythme trépidant de Paris aux rivages du Bassin d'Arcachon où l'on croise des figures improbables : la tenancière ronde et sexy d'un hôtel miteux de la place Clichy, effeuilleuse à ses heures perdues ; un cartomancien affabulateur ; un ventriloque et son perroquet ; un avocat retors aux extravagantes activités nocturnes. Entre "Lili la Vamp" , sa boutique de fripes aux Abbesses et le vaste appartement des Batignolles qu'elle occupe avec Baudoin, un mari tyrannique et frimeur, Capucine mène une existence confortable qui l'aide à oublier la rue, les squats et les bars chics de Montparnasse où, adolescente, elle racolait des clients aimantés par sa beauté de blonde faussement écervelée. Alors qu'il devait se rendre en Belgique, Baudoin est retrouvé mort dans un palace du Pyla. Décès accidentel ou meurtre ? Capucine penche pour la seconde hypothèse : l'époux qu'elle croyait très épris batifolait avec une rousse piquante et mystérieuse qui disparaît sitôt le cadavre découvert. Et Baudoin se révèle être un joueur effréné qui s'est ruiné au poker. Pourchassée par les sbires d'un réseau de prostitution et de salles de jeux clandestines auquel le défunt devait des sommes stratosphériques, la jeune veuve est en passe de finir sur le bitume ou au fond d'une benne à ordures, en plusieurs morceaux.