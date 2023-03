Chiche & Pacap : Aïe ! Les bobos !

Avec Chiche et Pacap, l'enfant découvre les petits tracas du quotidien ou les grandes problématiques de la société sur un ton léger et bienveillant. Le retour de Chiche, la souris intrépide et de Pacap, le petit chat discret, très différents l'un de l'autre mais inséparables. Pacap montre ses cadeaux d'anniversaire à Chiche, très intéressée... ce qui ne plaît pas du tout au chat. Chiche, jalouse et Pacap, pas prêteur découvre ce qu'est le partage.