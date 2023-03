99 dessins pour ne plus faire de fautes

+ de 50 000 ventes en grand format ! "Cession" ou "session" ? "Filtre" ou "philtre" ? "Pause" ou "pose" ? "Ballade" ou "balade" ? Et où mettre l'accent sur "chômage" et "diplôme" ? La langue française regorge de pièges dans lesquels nous tombons quotidiennement. Sandrine Campese a donc imaginé une méthode simple et inédite : rendre les règles orthographiques... graphiques ! Voici 99 dessins efficaces qu'il vous suffit de mémoriser pour ne plus jamais faire la faute. Chaque dessin est accompagné d'un texte clair qui rappelle les règles de base, revient sur l'étymologie et n'oublie pas de signaler les fameuses exceptions. Spécialiste de la langue française, Sandrine Campese est notamment l'auteure d'Orthotweet.