Biologie BCPST 1ère année. Edition 2023

Cet ouvrage propose un cours complet de Biologie intégrant les travaux pratiques pour la classe de BCPST 1re année. Il a été conçu et rédigé par des professeurs enseignant en CPGE et/ou membres des jurys des concours présentés par les étudiants des classes préparatoires BCPST. Un soin important a été apporté à l'iconographie afin qu'elle soit complémentaire du texte et exploitable par l'étudiant lors des colles et des devoirs écrits. Cet ouvrage intéressera aussi les étudiants de Licence ainsi que ceux préparant les concours de l'enseignement. Dans chaque chapitre, l'étudiant trouvera : - les objectifs du cours et une synthèse en différents points avec un schéma-bilan - un cours complet, conforme au nouveau programme, élaborant les concepts clés - des fiches de travaux pratiques, richement illustrées, en couleurs et intégrées au cours pour favoriser la mise en relation directe entre les objets d'étude et les concepts - des encarts comportant des aspects historiques, expérimentaux, techniques ou technologiques dans un esprit interdisciplinaire - de nombreux liens entre les cours et les travaux pratiques pour élaborer un réseau de connaissances indispensables à la réussite des épreuves de synthèse - des fiches présentant les différentes techniques d'étude et leurs modalités d'analyse pour acquérir des méthodes exploitables lors des épreuves sur documents. Ainsi, cet ouvrage guidera l'étudiant tout au long de l'année dans l'acquisition des connaissances et des compétences indispensables à la réussite aux concours.